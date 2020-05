Soy medica, llevo 2 meses trabajando una media de 12h al día, 6 días por semana. El mismo tiempo que llevo sin ver a mi pareja y mi familia por trabajar en otra comunidad. He visto morir gente SOLA, he tenido que seguir trabajando aunque solo quisiera llorar. SOIS ESCORIA HUMANA. He visto gente de entre 40-60 años sin enfermedades previas ahogarse sin comprender que les pasaba y tener que explicarles que se les intubaría sin poder asegurarle si despertaría despues "Doctora, me saldre de esta?". Y solo querías llorar.