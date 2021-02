Soy ateo… gracias a Dios

La frase del título es del gran director de cine español Luis Buñuel. Expresa la paradoja de creer o no creer. Creer tiene sentido si se puede decidir ser ateo. Y no creer adquiere sentido si la religión es una opción. Pero para la ley ese espacio de duda no debería existir. La ley tiene que ser atea. Un derecho laico es la base de un mundo diverso, tolerante y civilizado.