Soy artista durante todo el año, señores. Además cobro por ello

"Estoy hasta el coño de todos los que llamáis para tocar, pinchar, hacer entrevistas o participar en vuestra movida el mes del orgullo, como si solo fuéramos visibles el 28 de junio. No me entendáis mal, no me molesta que me deis trabajo, (y por supuesto que me manifestaré, actuaré y me expresaré estos días si lo considero y me da la gana) me molesta que penséis que un maricón solo tiene derecho a existir en el mes de junio. Llamadme en enero y hablamos"