La banda soviética de synth-pop Alliance se formó en 1981 en Moscú, URSS. El nombre de la canción es "Na zare" (al amanecer). El disco fue capturado del tele-puente de música en vivo "Rock and around it" entre dos ciudades - Moscú y Leningrado en 1987. Música Por, Letra Por: Oleg Parastaev (Олег Парастаев) Productor de sonido: Igor Zamaraev (Игорь Замараев)