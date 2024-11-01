Soto Ivars: Bajo Ulloa me cuenta como son las subvenciones para el cine  

"Integración de la perspectiva de género en el proyecto, hasta 5 puntos. Guion escrito por una mujer, hasta 5 puntos". Esto son condicionantes literales (que me ha enseñado Juanma) para acceder a financiación pública para hacer cine. Con Íker Jiménez se quedó corto. El cine español es una secta. En el comentario fijado tenéis el link para ver "El Mal" y la web de Bajo Ulloa.