Soto Ivars: Bajo Ulloa me cuenta como son las subvenciones para el cine  

"Integración de la perspectiva de género en el proyecto, hasta 5 puntos. Guion escrito por una mujer, hasta 5 puntos". Esto son condicionantes literales (que me ha enseñado Juanma) para acceder a financiación pública para hacer cine. Con Íker Jiménez se quedó corto. El cine español es una secta. En el comentario fijado tenéis el link para ver "El Mal" y la web de Bajo Ulloa.
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Ya hubo otro articulo de un escritor que no conseguia que publicasen sus escritos hasta que se hizo pasar por una mujer.
Muy curiosa la historia.
Podria buscarla.
Hay 13 clicks 8 votos+9negativos. Seguramente la mitad de los que han votado negativo ni han abierto el link.
Hay un control para evitar que haya mas votos positivos que clicks, pero me espero que no lo haya para que haya mas votos negativos que clicks.
El sistema de votos negativos en meneame es un desastre como se denuncia desde hace años. ¿casi decadas?
www.meneame.net/story/todas-mentiras-juanma-bajo-ulloa-iker-jimenez-so
www.meneame.net/story/juanma-bajo-ulloa-denuncia-discriminacion-profun
Las subvenciones es lo que tienen que te dan dinero pero tú también tienes que poner algo de tu parte, porque hay que tener mucha jeta para pedir dinero y encima querer hacer lo que te salga del arco.
Pues ya lo siento pero no, si quieres hacer el cine que quieras te lo pagas tú.