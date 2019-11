Sospechoso robo en la fundación de la Iglesia que vendió los 14 bloques de pisos en el centro de Madrid

Fusara asegura que solo destrozaron el bombín de la puerta y que no se han llevado ningún documento. Arrancaron de cuajo el contador de la luz de Fusara y se llevaron un disco duro con las imágenes de la cámara de seguridad. El robo se produce nueve días después de que los vecinos presentaran una querella criminal por administración desleal y negocio simulado, que todavía no ha sido admitida a trámite. Varios trabajadores del bloque han confirmado que la puerta del portal no fue forzada, pese a que se necesita una llave para acceder..