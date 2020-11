Es el gerente de Agarbus, el hombre al que no le avergüenza que lo hayan visto llorando de desesperación miles de personas. Éste es el grito de socorro de uno de los pacientes del Covid que estuvo ingresado en el Ifema y ahora confía en que su llanto no sea en balde. No me da vergüenza. Muchos habrán dicho al verme en televisión: 'Mira el niñato llorando, mira la maricona ésta ahí llorando'.