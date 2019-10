Sorprende a su familia al aparecer en casa horas después de su funeral

El accidentado incidente tuvo lugar en el distrito de Grabagan, en Jakarta, la megalópolis que está a punto de dejar de ser la capital de Indonesia. El conductor de una moto falleció en un accidente y no llevaba ninguna identificación, según reporta The Jakarta Post. Debido a las graves heridas no pudo ser identificado por los familiares. Al estar la motocicleta registrada a nombre de Sunarto, procedieron a identificarlo como la víctima.