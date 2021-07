De Soros a BlackRock pasando por JP Morgan: la gira de Sánchez por Wall Street

En concreto, Sánchez tiene programadas reuniones este miércoles con Larry Fink, CEO de Blackrock, o Michael R. Bloomberg, de Bloomberg LP. También se verá con altos ejecutivos de JP Morgan, Bank of America, Blackstone, Morgan Stanley, Soros Fund Management, Wellington Management Group, Lone Star Funds, Bank of New York Mellon, AmChamSpain, Ares Management Corporation, Providence Equity Partners, L Catterton Partners, Fidelity y Brookfield Asset Management.