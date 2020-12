Una de las series del año, ha sido sin lugar a dudas “Antidisturbios”. Hablamos con Rodrigo Sorogoyen, director de la serie, para que nos contará los pormenores que han rodeado a esta gran ficción. No queríamos destacar nada, alguna gente me ha comentado si los queríamos poner de buenos, no era nuestro objetivo. El objetivo principal es como refieres en la primera parte de la pregunta.