Sordera súbita, consecuencia de no atender la gripe  

La gripe puede parecer una enfermedad simple que no causa muchos estragos en la salud, sin embargo, no atender correctamente este problema podría derivar en sordera súbita, una condición que causa la pérdida parcial y rápida de la audición. Recientemente, se dio a conocer el caso de sordera súbita que sufrió Lewis Vaughan, presentador de la BBC. El hombre relata que dejó de oír en su lado izquierdo a raíz de un resfriado, pero no le dio mucha importancia porque creyó que sería algo temporal y que desaparecería tan rápido como había llegado