La candidata a liderar el Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que "no estaría en esta tribuna si no hubiera sido la más votada. Estaría en tu lista, Pablo". La exvicepresidenta ha insistido en que "si los afiliados no me hubieran dado su apoyo mayoritario, os aseguro que no estaría en esta tribuna".