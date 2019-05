La sopa de letras canaria: un repaso por la denominación de cada candidatura progresista en las Islas

La historia de los partidos políticos de izquierda en Canarias no se entiende si no se va isla por isla. Rara vez las familias internas casan con las de Madrid, guardan una gran importancia para sus asambleas locales. Aunque suelen tener más capacidad en la provincia oriental, últimamente Tenerife está poniendo negro sobre blanco demostrando la resistencia de formaciones que más de uno daba por absorbidas o por muertas, además de articulando asambleas municipalistas de confluencia que no se ven en otras partes del archipiélago.