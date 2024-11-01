edición general
1 meneos
7 clics

Sonsoles Ónega recuerda a su padre: "Solo leyó 152 páginas de mi última novela, no le dio tiempo a terminarla"

La escritora acudió al programa 'El Faro', que conduce en la SER Mara Torres

| etiquetas: libros , cultura , literatura , novela
1 0 1 K 9 cultura
5 comentarios
1 0 1 K 9 cultura
Andreham #2 Andreham
Usar la memoria de tu padre muerto para vender una novela es un nivel de guarrerismo bestial.
4 K 65
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Ya sabéis, no leáis a Sonsoles si queréis vivir.
3 K 42
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
qué quieres decir, Tontoles? que con 152 págs. ya tuvo suficiente y se murió por la grandísima calidad de tu novela? no te das cuenta que eres tan asquerosa que ni siquiera tienes escrúpulo alguno en utilizar la muerte de tu tan querido padre para promocionar tu engendro de novela? es que no te da vergüenza?
1 K 32
pitercio #3 pitercio
Toda la familia igual de lenta.
1 K 31
The_Ignorator #5 The_Ignorator
"El libro que mata viejos"
Promoción ideal para del día del padre.

Ayuso seal of approval
1 K 20

menéame