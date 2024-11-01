·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7609
clics
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
7653
clics
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
7659
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
3856
clics
La viñeta: Títeres
5115
clics
Imágenes satelitales han revelado que Irán tumbó cuatro de los ocho sistemas únicos de defensa de EEUU. Si llegan a cero comienza una nueva guerra
más votadas
355
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
344
El presidente del Consejo Europeo,António Costa, se desmarca de Von der Leyen y aboga por "garantizar que el mundo siga basado en reglas"
439
¡Más de 2 euros por litro de Diesel! ¿Nos están estafando las gasolineras?
355
Arabia Saudí bate récords de ejecuciones con más de 1.130 personas decapitadas en cinco años
307
Israel vuelve a usar fósforo blanco en Líbano: ¿Qué es y por qué es ilegal su uso contra civiles?
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
7
clics
Sonsoles Ónega recuerda a su padre: "Solo leyó 152 páginas de mi última novela, no le dio tiempo a terminarla"
La escritora acudió al programa 'El Faro', que conduce en la SER Mara Torres
|
etiquetas
:
libros
,
cultura
,
literatura
,
novela
1
0
1
K
9
cultura
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
1
K
9
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Andreham
Usar la memoria de tu padre muerto para vender una novela es un nivel de guarrerismo bestial.
4
K
65
#4
SeñorPresunciones
Ya sabéis, no leáis a Sonsoles si queréis vivir.
3
K
42
#1
YSiguesLeyendo
qué quieres decir, Tontoles? que con 152 págs. ya tuvo suficiente y se murió por la grandísima calidad de tu novela? no te das cuenta que eres tan asquerosa que ni siquiera tienes escrúpulo alguno en utilizar la muerte de tu tan querido padre para promocionar tu engendro de novela? es que no te da vergüenza?
1
K
32
#3
pitercio
Toda la familia igual de lenta.
1
K
31
#5
The_Ignorator
"El libro que mata viejos"
Promoción ideal para del día del padre.
Ayuso seal of approval
1
K
20
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Promoción ideal para del día del padre.
Ayuso seal of approval