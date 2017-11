Sonámbulos homicidas: 5 casos insólitos de muerte accidental

Un sonámbulo homicida es aquella persona que comete un homicidio en un estado no vigil: es decir estando dormido. El sujeto no tendría conciencia de la situación y esta sería ajena a su voluntad y control. Como ocurre en la mayoría de casos, el sonámbulo no recuerda lo sucedido posteriormente, aunque puede conservar alguna imagen fragmentada de la situación. Se trata de un fenómeno que no es muy frecuente, pero que técnicamente es posible.