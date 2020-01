¿Son las leyes y los jueces parte esencial del sistema económico capitalista?

El pasado fin de semana - escribe nuestro colaborador Máximo Relti - la agencia EFE informaba que Tribunal Superior de Justicia de Murcia había denegado la incapacidad laboral de una limpiadora que tenía un tumor en el pulmón porque esa patología "no le impedía trabajar con las extremidades superiores". Meses antes, el Tribunal Constitucional había dictado una sentencia por la que las ausencias al trabajo no se verían justificadas por los certificados médicos, siendo motivo de despido. Un año antes, el Tribunal Supremo español, determinó que no