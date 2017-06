El pasado domingo un lector de Fogonazos, Javier, me mandaba las dos imágenes que veis sobre estas líneas y me hacía la siguiente consulta: Te paso un par de fotos de algo que encontré en el fondo del mar (ya lo había visto alguna otra vez) y que no sé cuál es su origen. Está hecho de arena de mar compactada de algún modo que desconozco y en cuanto se seca del todo termina por romperse. Hace una espiral que se va enrollando sobre sí misma.