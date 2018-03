¿Qué son esas pequeñas formas extrañas que a veces ves en tus ojos?

Si alguna vez te has preguntado qué son esas pequeñas formas extrañas que a veces aparecen en tu campo de visión, la ciencia tiene la respuesta. Algunas parecen minúsculas manchas redondeadas y otras se asemejan a pequeños gusanos, pero no te preocupes porque no son parásitos ni ningún otro cuerpo externo, y no hay ningún problema con la salud de tus ojos. El nombre científico de estas curiosas formas que ves en ocasiones es muscae volitantes, también conocidas como miodesopsias, moscas volantes o cuerpos flotantes. Se trata de un defecto ocu