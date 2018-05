No. Un corredor ecológico no es un runner comprometido con el medioambiente. Para entender qué es, primero hay que aclarar qué es la conectividad ecológica. Se trata de la facilidad con la que los animales y otros seres –como las plantas- se pueden desplazar desde el territorio en el que habitan hasta otros enclaves a través de zonas naturales (bosques, humedales, etc.) o seminaturales (como las dehesas).