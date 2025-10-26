edición general
5 meneos
14 clics
Somos los primeros seres humanos que veremos Yosemite sin glaciares

Somos los primeros seres humanos que veremos Yosemite sin glaciares

Los glaciares en el oeste de Estados Unidos desaparecerán para el año 2100», es decir, en menos de 75 años no quedarán glaciales en Yosemite

| etiquetas: glaciares , yosemite , cambio climatico
4 1 0 K 49 ciencia
sin comentarios
4 1 0 K 49 ciencia

menéame