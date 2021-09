¿Somos objetivos con la información que nos cuentan?

Las personas tienden a escuchar a la gente que les dice cosas que les gustaría creer y a ignorar a la gente que dice cosas que preferirían que no fueran ciertas, según un nuevo estudio publicado en el 'Journal of the European Economic Association'. En consecuencia, los autores concluyen que las personas con ideas afines tienden a hacerse más parciales cuando intercambian creencias entre sí.