«Somos las mujeres que primero pedimos anticonceptivos, luego guarderías y, al final, atención a dependientes»

«En los primeros años 80 nos llamaron a la tele a cuatro mujeres de todos los partidos», recuerda María José Capellín (Cangas de Onís, 1950), «el resto eran del Partido Socialista, UCD y Alianza Popular. No íbamos a hablar de divorcio porque ellas dijeron que no se hablaba de ello. ¿Y eso? Todas estaban divorciadas y yo, que iba por el Partido Comunista, era la única que estaba casada. No querían entrar en la contradicción del asunto. Estas historias hoy resultan asombrosas. ¿Por qué la derecha no se va a divorciar? ¿Qué tontería es esa?».