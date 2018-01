Somos mejores que eso (eng)

Este pantallazo, ha estado circulando en Internet durante algún un tiempo. Muestra a varios fotógrafos acreditados mirando como transcurre la jugada, en lugar de hacer la foto. No es bueno… si eres un fotógrafo profesional. Realmente no hay excusa para eso. Significa que no estaban preparados. Cualquier fotógrafo de deportes que se precie tiene una segunda cámara preenfocada con un objetivo corto colgada alrededor del cuello SÓLO para ocasiones como ésta en un espectáculo deportivo.