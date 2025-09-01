“Somos una generación sin Dios, y no nos han dado más alternativas que el consumo y el trabajo”

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Aixa de la Cruz.- "El vacío existencial es transcultural y transgeneracional, pero igual sí que es verdad que somos una generación sin Dios, y no se nos han dado más alternativas que el consumo y el trabajo. ¿Con qué tienes que saciarte? Con trabajos que se tienen que volver identitarios para que puedas ser capaz de soportarlos o con regalar tu tiempo a algo que no soportas hacer a cambio de dinero para el consumo. Por eso estamos desesperadas buscando terapias y retiros..."