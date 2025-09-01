“Somos una generación sin Dios, y no nos han dado más alternativas que el consumo y el trabajo”

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Aixa de la Cruz.- "El vacío existencial es transcultural y transgeneracional, pero igual sí que es verdad que somos una generación sin Dios, y no se nos han dado más alternativas que el consumo y el trabajo. ¿Con qué tienes que saciarte? Con trabajos que se tienen que volver identitarios para que puedas ser capaz de soportarlos o con regalar tu tiempo a algo que no soportas hacer a cambio de dinero para el consumo. Por eso estamos desesperadas buscando terapias y retiros..."
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Si los lees mal. Los evangelios son un manual para padefos que te dicen que sufras, que aceptes lo que venga, que pongas la otra mejilla, que le des al César lo suyo... que Diosito ya te compensará cuando palmes.
La izquierda no habla de caridad y misericordia, sino de justicia social. Y no hay una sola linea sobre eso en toda la Biblia.
La izquierda no te dice que le des al César lo del César. Te explica cómo el César y sus adláteres se apropian del trabajo de sus súbditos y cómo combatir eso.