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“Somos una generación sin Dios, y no nos han dado más alternativas que el consumo y el trabajo”

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Aixa de la Cruz.- "El vacío existencial es transcultural y transgeneracional, pero igual sí que es verdad que somos una generación sin Dios, y no se nos han dado más alternativas que el consumo y el trabajo. ¿Con qué tienes que saciarte? Con trabajos que se tienen que volver identitarios para que puedas ser capaz de soportarlos o con regalar tu tiempo a algo que no soportas hacer a cambio de dinero para el consumo. Por eso estamos desesperadas buscando terapias y retiros..."

| etiquetas: libros , literatura , cultura , novela , vampiros , religión , euskadi
2 1 4 K -8 cultura
6 comentarios
2 1 4 K -8 cultura
fofito #4 fofito
Si necesitas de un Dios para llenar y encontrar sentido a tu vida siento decirte que estás preparada para entrar en la secta
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hackerman #2 hackerman
No hace falta tener dios para no ser un consumista empedernido o un esclavo trabajando, es más no parece q haya mucha diferencia entre los q tienen dioses y los que no en cuanto a la esclavitud.
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Bapho #6 Bapho *
Si necesitas llenar tu vida de motivos para ser bueno vete a un comedor social, hazte voluntario en alguna ong, ayuda a niños con cáncer. Se te pasa la tontería en un momentito.
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Asimismov #5 Asimismov
Si defiendes la fe frente al conocimiento; la caridad frente a la solidaridad; y la esperanza frente a la lucha, te mereces todo lo que te pase.
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Cuñado #3 Cuñado
Los evangelios son manifiestos de izquierdas si los lees de determinada manera

Si los lees mal. Los evangelios son un manual para padefos que te dicen que sufras, que aceptes lo que venga, que pongas la otra mejilla, que le des al César lo suyo... que Diosito ya te compensará cuando palmes.

La izquierda no habla de caridad y misericordia, sino de justicia social. Y no hay una sola linea sobre eso en toda la Biblia.

La izquierda no te dice que le des al César lo del César. Te explica cómo el César y sus adláteres se apropian del trabajo de sus súbditos y cómo combatir eso.
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LosLibrosSinTi #1 LosLibrosSinTi
... "Los evangelios son manifiestos de izquierdas si los lees de determinada manera, y también puedes omitir o resignificar lo que no te valga. Podemos ser como caballos de Troya: que nos apropiemos del catolicismo es implosivo para la propia institución y propone lecturas muy interesantes"...
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menéame