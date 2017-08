"Somos demasiados los que no podemos ni soñar con tener un fin de semana libre"

"Estoy en paro", "Desde el 2009 mi familia no tiene vacaciones", "Soy autónomo y me puedo ir, pero sé que al mes siguiente no tendré para pagar mi casa ni para comer". La última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) arroja el dato de que un 39,5% de los hogares españoles no se puede dar el lujo de salir de vacaciones fuera de casa ni una semana al año.