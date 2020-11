A pesar de la persistencia continuada por deshumanizarnos y convertirnos en esclavos conformes, no podemos ni tenemos el derecho a robarles su posibilidad a quiénes tomarán nuestro relevo, cuando nosotros ya no estemos aquí. Si no queremos que decidan por nosotros, dejemos que siga siendo así en el futuro. Si tenemos alguna responsabilidad como seres humanos libres, es esa.