Somos las cintas de casete que ya nunca pondremos

[C&P] Antaño había quien aún de una mala hostia suprema, decidía conservar ciertas cintas de casete. Porque nos definen en un momento concreto y, cuando pasa el tiempo, todos, más o menos, miramos atrás sin ira. Y mola tener ciertas cosas. Yo tengo un porrón de cintas. Todas y cada una de ellas me representan. Las tengo en el salón en lugar prominente y siempre a la vista. Así no se me olvida de donde vengo, lo que fui, las que monté, las vidas que dejé cruzadas. Así tengo mi vida presente de manera constante sin necesidad de escucharlas.