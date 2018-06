Some Girls, el disco de los Rolling Stones publicado en pleno estallido punk, cumple hoy 40 años

Una de las grandes amenazas del tiempo fue la enorme patada del punk que para ese entonces estaba recién asomando la cabeza. El año anterior habían salido Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols, Rocket to Russia de Ramones y el disco homónimo de The Clash. El clima stone sintió un cierto llamado de atención, porque si ellos estaban seguros de ser los chicos malos, ahora veían unos nuevos para correrlos a patadas. Todavía no lustraban las nuevas suelas de Road to Ruin (1978) y London Calling (1979) para dejar la marca en la vereda.