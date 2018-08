Una solución para los desahucios de La Camocha

Hay que tener en cuenta que los desahucios de La Camocha son un caso muy particular. Aquí no hay banco que figure ni como dueño, ni como arrendador. Aquí había una empresa que facilitaba a sus productores una vivienda en renta vitalicia con la singular idea de mantenerlos próximos a su puesto de trabajo, modus operandi de toda la minería del carbón. De esta forma no existía la morosidad ya que la renta que los productores debían abonar por el alquiler de la vivienda ya se les descontaba de la nómina.