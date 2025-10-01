Solomon causa baja del Villarreal-Juventus de Champions por el Yom Kipur, una festividad judía

La decisión de Solomon se debe a la celebración del Yom Kipur, Día de la Expiación, el más sagrado del año judío, en el que se deben al ayuno, la oración, la abstención de placeres físicos y del trabajo. Por ello, el futbolista no estará presente esta noche en el partido que su equipo disputará ante el Juventus de Turín, correspondiente a la segunda jornada de esta edición de Liga de Campeones.