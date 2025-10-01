edición general
2 meneos
4 clics

Solomon causa baja del Villarreal-Juventus de Champions por el Yom Kipur, una festividad judía

La decisión de Solomon se debe a la celebración del Yom Kipur, Día de la Expiación, el más sagrado del año judío, en el que se deben al ayuno, la oración, la abstención de placeres físicos y del trabajo. Por ello, el futbolista no estará presente esta noche en el partido que su equipo disputará ante el Juventus de Turín, correspondiente a la segunda jornada de esta edición de Liga de Campeones.

| etiquetas: solomon , villarreal , champions , yom kipur
1 1 5 K -18 deportes
11 comentarios
1 1 5 K -18 deportes
Iori #8 Iori
#4 www.eldiario.es/spin/deportes/polemico-fichaje-manor-solomon-villarrea

Joder, es que a la que rascas un poco solo les sale mierda y mas mierda.
2 K 37
Galero #11 Galero
#8 Pues así será, pero por la noticia no se deduce. Si es así, se la puede machacar con dos piedras.
0 K 10
#1 Leon_Bocanegra
Por ello, el futbolista no estará presente esta noche en el partido que su equipo disputará ante el la Juventus de Turín, correspondiente a la segunda jornada de esta edición de Liga de Campeones.
1 K 21
#6 EISev
#1 puedes decir la Juve porque en italiano el equipo de fútbol es la squadra. Pero es correcto el Juventus también, el (equipo de fútbol) Juventus.

Si tuviéramos que seguir el género tendríamos que llamar a los coches italianos en femenino porque allí es la macchina, es decir, sería la Multipla, la Panda, la Delta, etc
0 K 14
Galero #7 Galero
#6 Me gusta la Panda xD
0 K 10
pitercio #5 pitercio
JajJajaja
0 K 13
Mediorco #3 Mediorco
Pues muy bien por él
0 K 12
#10 chocoleches
#4 Lo convierte en un chalado que no se integra en la sociedad. Sea judío o sintoísta.

No nos tenemos que adaptar a las religiones como sociedad, es totalmente al revés. Y si no te parece bien, te puedes ir al país confesional que te convenga más.
0 K 12
Bolgo #9 Bolgo
#4 mira, pues no estoy de acuerdo. Hacer esa declaración no implica ni mucho menos ser sionista, pero si no es consciente de la realidad actual con todo el tema del genocidio israelí, debería saber que su decisión va a ser valorada muy negativamente dado que el estado israelí es, teocrático
0 K 10
Bolgo #2 Bolgo
Que le den por culo, que se lo descuenten del sueldo
0 K 10
Galero #4 Galero
#2 Lo tendrá en el contrato. Pero vamos a ser justos con él, que sea judío no le convierte en sionista, mientras no demuestre lo contrario.
0 K 10

menéame