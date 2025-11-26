edición general
"Sólo vine a ver los comentarios": Llamativo mapa de corte de agua de Panguipulli se vuelve viral

Una publicación de la Municipalidad de Panguipulli donde informaba sobre un corte de agua en la comuna se volvió viral en las últimas horas, debido a un llamativo aspecto de la imagen que utilizaron. Desde la Municipalidad de Panguipulli informaron sobre un corte de agua programado en sus redes sociales (Instagram y Facebook), pero la forma del mapa usado para graficar el corte de suministro llamó la atención de los usuarios. Esto porque, según muchos usuarios, el mapa tenía forma fálica, por lo que la publicación rápidamente se volvió viral

jonolulu #4 jonolulu
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Se parece a la letra griega lambda.
#6 Pixmac
Parece un calcetín de los largos, de los que llegan a la mitad de la pierna.
TooBased #7 TooBased
Si es de humor, has de enviar la noticia a |Ocio no ponerlo en las etiquetas #0

No pinta nada en |Actualidad este envío
#2 Albarkas
El que no tiene que hacer...
#3 Mustela
Yo había visto como un martillo, y no lo digo de broma. Menudas cabezas estas...
#5 Robe7064
Versión dibujada de "Pico pa'l que lee".
