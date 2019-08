Podía haber sido Bertín Osborne o tal vez C. Tangana, pero no: la genial idea de cantar a tu propio miembro viril la tuvo Julio Iglesias, padre putativo de no menos la mitad de los españoles. El tema se tituló ‘El amigo’ y la cantó a dueto con Romeo Santos en 2017. Escuchen, que no tiene desperdicio: