¿Por qué solo criticas y nunca propones medidas para mejorar la educación? .

Me resulta ya cansino el intercambio de tuits con algunos que, sin saber contraargumentar, basan toda su rabia contra mi persona (o en líneas generales contra todo el mundo) y solo incluyen en su discurso mi falta de propuestas educativas. Debo reconocer que me leen poco y no me vería obligado a hacerles caso. El desgaste que supone intentar razonar con personajes cuya máxima es… no sé quién eres ni lo que haces en un trabajo, pero no me gusta lo que escribes porque va en contra de mi ideología...