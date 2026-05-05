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Solo 381 personas vieron 'Sidosa', el documental de Évole y Eduardo Casanova, en su estreno en los cines

Los nuevos datos del Ministerio de Cultura sobre ese fin de semana en los cines arrojan más detalles que reflejan el estrepitoso fracaso de Sidosa, que ocupó el puesto 34 en el ranking de la taquilla. Se proyectó en 79 cines (sexta en número de pantallas) y los vieron 381 personas. La recaudación media del documental de Évole y Casanova se quedó en 37 euros y su media de espectadores por cine no pasó de cinco. Solo superó en media de espectadores a cuatro películas que se estrenaron varios meses atrás y que únicamente se exhibían en un cine.

| etiquetas: sidosa , cine , 381
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
Dakaira #3 Dakaira *
381 personas viendo un documental en el cine me parece la hostia...

Y muy sensacionalista y triste tratar de equiparar una película a un documental para demostrar la miseria moral que cargan algunos.

Amén que no dan datos de lo que ganará ese documental en plataformas por ejemplo. Solo en el cine, hay que ser sinvergüenzas para escribir esta mierda.

Y como culmen, es duplicada...
www.meneame.net/story/fracaso-estrepitoso-sidosa-nueva-pelicula-eduard
6 K 77
#6 Leclercia_adecarboxylata *
#3 En la entradilla:

Los nuevos datos del Ministerio de Cultura sobre ese fin de semana...
1 K 34
#7 solojavi
#3 381 personas entre 79 cines, la media de espectadores por cine no llega a 5. Si fuera en un solo cine no estaría mal pero esas cifras son muy malas.
4 K 71
#10 PerritaPiloto
#7 Para un genero aue la gente no acostumbra a ir al cine a ver.

Lo que no sé es como no lo habían pensado. Si hay que estrenar en cines para optar a premios bastaba solo con uno.
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javibaz #9 javibaz
#3 una media de 4,8 espectadores por cine.
1 K 21
#17 El_dinero_no_es_de_nadie *
#9 #3 381 personas en 79 cines con 2 sesiones al día una semana sale a 3 proyecciones con una pareja de espectadores y 11 sesiones con la sala vacía.
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obmultimedia #12 obmultimedia
#3 Sabiendo que se ha estrenado en cines solo para visibilizar el documental dado que era para directo a TV deja entreveer lo enfermo que esta el pais sacando estas noticias.
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Veelicus #19 Veelicus
#3 En 5 cines.
Pero bueno, para mi eso es lo de menos.
Lo que hay que valorar es:
1. Si la calidad el trabajo realizado casa con el presupuesto del mismo.
2. Necesidad de existencia de dicho documental, es decir, si aporta una visión nueva o información relevante que justifique su creación.
3. Si la adjudicación atiende a criterios profesionales, es decir, si no se hubiese dado una subvención anteriormente para otro proyecto similar.

Quien lo haya visto, poco probable que estén por aquí, podría valorar desde su punto de vista los puntos 1 y 2.
El punto 3 le corresponde a quien haya subvencionado justificarlo, también deberían justificar los puntos 1 y 2
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Pertinax #5 Pertinax
380 no sabían qué iban a ver, y el otro era el mismo Casanova.
3 K 49
#8 luckyy
Se sabe cuántos lectores tiene neste panfleto?
3 K 43
WcPC #2 WcPC
Artículo irrelevante.
2 K 42
obmultimedia #11 obmultimedia
#2 Cuidado como la votes que te strikean.
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WcPC #14 WcPC *
#11 Un documental se proyecta en cines, los documentales NO suelen proyectarse en cines, porque nadie paga por ver un documental...
Pocas personas ven el documental...
¿Donde está a noticia?
Si hubiera tenido muchas personas sería noticia, porque es raro...
Es la definición de irrelevante.
Como noticia no tiene relevancia alguna.
1 K 21
obmultimedia #16 obmultimedia
#14 La intencion es evidente, seguir atacando a Eduardo Casanovas.

Seguro que llega a ser de otro famoso y el tono de las noticias seria muy diferente.
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Brill #18 Brill
#2 Desgraciadamente, no. Es El Debate, y parece que "Sidosa" es la última víctima de la obesesión de la derecha por ciscarse ene el cine patrio.

Todavía no les perdonan la ceremonia de los Goya del "no a la guerra", fíjate tú.
1 K 23
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Cuanto en subvenciones y desgravaciones?
2 K 31
obmultimedia #13 obmultimedia
#4 subvenciones 0 al ser una produccion privada.
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
hay gente pa tó
1 K 22
#15 CuiProdestHocBellum
#1 Imagina si será verdad, que hay quien va a ver los espectáculos del lisergico facha cocainómano de Nacho Cano... :roll:
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menéame