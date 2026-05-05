Solo 381 personas vieron 'Sidosa', el documental de Évole y Eduardo Casanova, en su estreno en los cines

Los nuevos datos del Ministerio de Cultura sobre ese fin de semana en los cines arrojan más detalles que reflejan el estrepitoso fracaso de Sidosa, que ocupó el puesto 34 en el ranking de la taquilla. Se proyectó en 79 cines (sexta en número de pantallas) y los vieron 381 personas. La recaudación media del documental de Évole y Casanova se quedó en 37 euros y su media de espectadores por cine no pasó de cinco. Solo superó en media de espectadores a cuatro películas que se estrenaron varios meses atrás y que únicamente se exhibían en un cine.
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Y muy sensacionalista y triste tratar de equiparar una película a un documental para demostrar la miseria moral que cargan algunos.
Amén que no dan datos de lo que ganará ese documental en plataformas por ejemplo. Solo en el cine, hay que ser sinvergüenzas para escribir esta mierda.
Y como culmen, es duplicada...
www.meneame.net/story/fracaso-estrepitoso-sidosa-nueva-pelicula-eduard
Los nuevos datos del Ministerio de Cultura sobre ese fin de semana...
Lo que no sé es como no lo habían pensado. Si hay que estrenar en cines para optar a premios bastaba solo con uno.
Pero bueno, para mi eso es lo de menos.
Lo que hay que valorar es:
1. Si la calidad el trabajo realizado casa con el presupuesto del mismo.
2. Necesidad de existencia de dicho documental, es decir, si aporta una visión nueva o información relevante que justifique su creación.
3. Si la adjudicación atiende a criterios profesionales, es decir, si no se hubiese dado una subvención anteriormente para otro proyecto similar.
Quien lo haya visto, poco probable que estén por aquí, podría valorar desde su punto de vista los puntos 1 y 2.
El punto 3 le corresponde a quien haya subvencionado justificarlo, también deberían justificar los puntos 1 y 2
Pocas personas ven el documental...
¿Donde está a noticia?
Si hubiera tenido muchas personas sería noticia, porque es raro...
Es la definición de irrelevante.
Como noticia no tiene relevancia alguna.
Seguro que llega a ser de otro famoso y el tono de las noticias seria muy diferente.
Todavía no les perdonan la ceremonia de los Goya del "no a la guerra", fíjate tú.