Solo 381 personas vieron 'Sidosa', el documental de Évole y Eduardo Casanova, en su estreno en los cines

Los nuevos datos del Ministerio de Cultura sobre ese fin de semana en los cines arrojan más detalles que reflejan el estrepitoso fracaso de Sidosa, que ocupó el puesto 34 en el ranking de la taquilla. Se proyectó en 79 cines (sexta en número de pantallas) y los vieron 381 personas. La recaudación media del documental de Évole y Casanova se quedó en 37 euros y su media de espectadores por cine no pasó de cinco. Solo superó en media de espectadores a cuatro películas que se estrenaron varios meses atrás y que únicamente se exhibían en un cine.