Sólo un 36% de norteamericanos saben en qué lugar del mapa se ubica Corea del Norte [ENG]

Un experimento realizado por Morning Consulting a petición del New York Times encontró que los encuestados que podrían identificar correctamente a Corea del Norte en un mapa eran menos propensos a pedir una respuesta militar que aquellos que no pudieron encontrarlo. En respuesta a la pregunta de si Estados Unidos debería hacer algo o nada sobre Corea del Norte, la mayoría de las personas que podrían encontrar el país acordaron que algo debía hacerse; Los que no podían localizar a Corea del Norte se inclinaban hacia la inacción.