Solo 21 de los 751 eurodiputados se apuntan al curso contra el acoso sexual y laboral en el Parlamento Europeo

El programa, sobre acoso laboral, sexual y psicológico, es voluntario y consta de una sesión de dos horas y media. A la primera sesión, el pasado 7 de noviembre, sólo acudieron dos: Ernest Urtasun (Catalunya en Comú) y Edouard Martin (PSF)"Aunque no es lo que nosotras pedimos, porque no revisa los privilegios ni planteamientos patriarcales, no queremos que fracase por falta de quórum", dice Amelia Lobo, trabajadora de la delegación de Podemos en el Parlamento.