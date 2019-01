La soledad de Paz y otros 51.000 nonagenarios que viven solos

La policía local acudió al domicilio alertada por un vecino que le solía hacer la compra y que no sabía nada de ella. La sobrina de la anciana de 91 años que vivía sola en A Coruña reconoce que no la visitaba. Los expertos advierten que por la evolución demográfica la cada vez nos encontraremos con más ancianos desatendidos. En los cuidados hay dos espacios: el que ocupa la administración y el entorno familiar. Pero,¿qué se hace con las personas mayores que no tienen esa red? Es importante que se tejan redes en los entornos próximos,vecinales..