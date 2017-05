Soledad Gallego-Díaz: Como si necesita doce meses (Opinión)

El uso de medios del Estado para perseguir a los adversarios políticos del Gobierno es una acusación muy grave en cualquier democracia y no puede quedar sin esclarecer. Eso es algo que también ser explicado a la ciudadanía, porque resulta insólito, propio de un estado de opereta, que se coloquen ilegalmente micrófonos en el despacho de todo un ministro del interior.¿Aquí no ha pasado nada? No, aquí han pasado cosas serias que no pueden quedar en la bruma.Si se necesitan seis meses como si se necesitan doce..