Soledad Cabezón: "Es necesario poner coto a la proliferación de pseudoterapias en la UE"

El Intergrupo de Salud del Parlamento Europeo ha realizado una petición para que se establezca una nueva normativa que regule las terapias alternativas"La mayoría de los países europeos no disponen de un marco regulatorio y es este vacío legal lo que ha permitido la proliferación de pseudoterapias. "Llamar terapia o medicina a estas prácticas es darles un reconocimiento que no deberían tener, porque son prácticas sobre las que no hay evidencia científica"