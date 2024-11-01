Soldados israelíes torturan a un niño de un año de Gaza para obligar a su padre a confesar [eng]

Soldados israelíes torturaron a un niño de un año en el centro de Gaza para presionar a su padre a confesar durante un interrogatorio, informó el domingo la televisión palestina, citando al periodista palestino Osama Al-Kahlout. La cadena emitió imágenes que mostraban las heridas del niño, identificado como Karim, tras ser detenido por fuerzas israelíes cerca del campamento de refugiados de Al-Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza.