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Soldados israelíes torturan a un niño de un año de Gaza para obligar a su padre a confesar [eng]

Soldados israelíes torturaron a un niño de un año en el centro de Gaza para presionar a su padre a confesar durante un interrogatorio, informó el domingo la televisión palestina, citando al periodista palestino Osama Al-Kahlout. La cadena emitió imágenes que mostraban las heridas del niño, identificado como Karim, tras ser detenido por fuerzas israelíes cerca del campamento de refugiados de Al-Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , crímenes , información , terrorismo
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4 comentarios
39 7 1 K 351 actualidad
frankiegth #2 frankiegth
Esta gentuza y sus crímenes ponen los pelos punta.
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#4 sorecer
No se si será verdad. Pero cuando me lo puedo creer, es que ya les veo capaces de hacer cualquier cosa.
2 K 33
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Por lo que... nada.
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calde #3 calde *
#1 :-/

Putos salvajes! :wall:
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menéame