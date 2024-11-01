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Soldados israelíes sospechosos de violar a un palestino detenido pueden reincorporarse al servicio (EN)

Soldados israelíes sospechosos de violar a un palestino detenido pueden reincorporarse al servicio (EN)

El jefe del ejército, Eyal Zamir, autorizó esta medida para los miembros de la Unidad 100, según informó el jueves el diario Haaretz.

| etiquetas: sionismo , israel , genocidio , violación , torturas
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4 comentarios
5 0 0 K 74 actualidad
Gry #2 Gry
Desestimaron los cargos pese a tener grabaciones en vídeo... :palm:
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Dene #3 Dene
Pero alguien es tan inocente para pensar que van a tener alguna consecuencia??
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#1 euacca
Les darán una medalla y todo.
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#4 power414
cuando se terminen el pilillo y se laven la churra ya pueden volver
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menéame