Creo que a nadie más que a mí le gusta la Semana Santa. Hace poco hice un artículo sobre lo que ésta me evoca. Pero creo que, y teniendo en cuenta incluso a las maravillosas personas, que me consta, que componen la hermandad del Soberano Poder, un solar público no puede donarse, cederse o prestarse por la sencilla razón de que hay otras prioridades...