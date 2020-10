Sol Serrano: “Parte de los jóvenes en Chile no tiene conciencia de cuán fácil es perder la democracia”

La historiadora chilena Sol Serrano : "La valorización de la democracia, especialmente después de la horrorosa dictadura que vivimos, ha sido menos profunda de lo que personalmente creía que sería. Dudo cuánto caló en ciertos sectores de la derecha y de la izquierda. Parte de la izquierda ha sido ambigua, por decir lo menos, sobre la condena de la violencia. La democracia parece instrumental y no sustantiva. Cuando se acepta un tipo de violencia y no toda forma de violencia es porque no se cree en la democracia sustantiva."