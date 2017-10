Softwarización de las cosas: Libertad en el mundo conectado moderno - *FairCompanies

Artículo sobre la excesiva complejidad creciente del "afán": Llevar todo contexto de producción al campo del robot o la IA, aún cuando puede que no sea ni eficiente, ni útil ni realmente "viable", ni mucho menos escalable en términos materiales por ejemplo, Este afán, nos hace también dependientes, del que nos presta el servicio "Software" o "Máquina", y de todo lo relacionado con "soporte" "economía de mercado", ciclos de renovación de productos... modelos de consumo... etc Para reflexionar, minimalismo vs "complejidad explícita"