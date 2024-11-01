Sod houses, las casas de césped y tierra de los colonos del Oeste norteamericano

Las llamadas sod houses (literalmente "casa de césped"), también conocidas como soddies, fueron viviendas construidas con bloques de tierra y césped compactado que se popularizaron en las Grandes Llanuras de Estados Unidos y Canadá durante el siglo XIX. Aunque hoy suelen verse como una curiosidad histórica, estas construcciones representaron una auténtica solución de supervivencia para miles de colonos que se establecieron en territorios prácticamente desprovistos de madera.