Sociedades científicas piden interlocución a Sanidad para decisiones con "mejor conocimiento científico"

La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas ha reivindicado que resulta "esencial" que las autoridades sanitarias tengan en cuenta la opinión y el criterio técnico de los profesionales, para que las decisiones sanitarias se basen "en el mejor conocimiento científico disponible". "La participación institucional no ha sido la que tenía que ser y hay margen de mejora. Nuestra reflexión es que las sociedades científicas queremos formar parte de la toma de decisiones. No queremos avalar documentos en los que no hemos participado."