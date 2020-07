"La sociedad debería pasar factura a las actitudes del PNV con sus casos de corrupción"

Mikel Otero (EH Bildu) Ya no es tan fácil para el PNV decir que esto es un caso aislado. Cada vez es más obvio que aquí no hay una manzana. La cosa ya va del cesto. No quiero tampoco que se nos acuse de querer hacer una especie de ‘totum revolutum’, pero hay cosas que han quedado claras ya para la historia. El caso más claro, y ya está sentenciado, es el ‘caso De Miguel’. Lo hicieron mientras eran altos cargos. Lo hicieron desde despachos del Gobierno. Era una trama, no era una persona suelta...