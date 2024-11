La Socialista, la colonia con origen obrero en el corazón de Madrid que Franco casi vacía

Está por el barrio de Chamartín, pero igual no es la idea que traen ustedes sobre esta zona. Porque lo que decimos nosotros son casas casi como "de pueblo", muy parecidas, con su aire de antigüedad naif. Colonia Obrera La Socialista, le dicen. Cuentan que cuando surgió la colonia aquello ni era Madrid. Año 1919, y Chamartín de la Rosa tenía municipio independiente, porque hasta mediados de siglo no fagocitó la Villa y Corte a los adláteres (cuentan que puso empeño el dictador, por aquello de que Barcelona no fuese ciudad primera en vecinos..)