Lo social y lo nacional, dos caras del derecho a vivir mejor

Es muy recurrente que dirigentes de partidos políticos apelen a las necesidades sociales para desplazar las reivindicaciones nacionales vascas y catalanas a un mañana indefinido y perpetuado. Pero en realidad, la afirmación de que el soberanismo y el derecho a decidir no son una necesidad de la gente, en contraposición al empleo que sí lo es, no tiene una base real y democrática, sino todo lo contrario. No hay derechos sociales sin ciudadanía democrática, y no hay ciudadanía sin comunidad y autogobierno.