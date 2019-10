Sobrinas de las Trece Rosas: "Él tiene un rencor que nosotras no tenemos"

"Ellas fueron las víctimas asesinadas. No puede ser que alguien las vaya llamando asesinas y la sociedad lo consienta..Solo queremos eso: que se retracte públicamente. Para que no quede impune. Para que no se pueda mancillar alegremente el nombre de nuestras familiares..Un político está para hacer leyes para la ciudadanía,no para meterse con las víctimas del franquismo. En otros países sería motivo de dimisión,aquí debería serlo también. No puede ser que alguien así vaya llamando asesinas a personas inocentes y la sociedad consintiéndolo"..